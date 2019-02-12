"Фенербахче" – "Зенит": за что назначен пенальти?

На 43-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" – "Зенит" арбитр Руди Буке принял верное решение, назначив пенальти в ворота хозяев поля. Судья заметил, что в борьбе за мяч Мехмет Топал совершил фол по неосторожности, ударив Себастьяна Дриусси ногой по правой лодыжке и сбив его. Скорее всего, помощь второго дополнительного ассистента Жерома Мигельгорри в этой ситуации не требовалась – эпизод получился "открытым". (Александр Бобров)