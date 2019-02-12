"Фенербахче" - "Зенит": Ракицкий и Барриос начнут матч в "старте", Азмун - в запасе

Стал известен состав "Зенита" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Новички команды Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос начнут встречу с первых минут, Сердар Азмун вошел в число запасных.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Лунев - Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин - Краневиттер, Барриос, Эрнани - Мак, Дзюба, Дриусси.

Запасные - Кержаков, Смольников, Нету, Оздоев, Маркизио, Заболотный, Азмун.

"Фенербахче" - "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)