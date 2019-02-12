Мостовой не верит в "Зенит" в матче с "Фенербахче"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился с "СЭ" своим прогнозом на первую встречу 1/16 Лиги Европы "Фенербахче" – "Зенит", которая пройдет сегодня в Стамбуле.

– Не нужно смотреть на то, что "Зенит" неважно выглядел в ходе зимних спаррингов, думаю, силы нашего клуба и "Фенера" приблизительно равны, – считает Мостовой. – Уход Паредеса тоже вряд ли сильно скажется на сине-бело-голубых. Да, Леандро был полезным футболистом, способным и своевременно начать атаку, и работать в опорной зоне, но ему же приобретена замена – колумбиец Барриос. Да и помимо него у питерцев есть еще несколько человек, способных заменить ушедшего в "ПСЖ" аргентинца. Физически зенитовцы должны выглядеть так, что лучше не бывает – команда почти два с половиной месяца готовилась к этой игре. Это "Фенербахче" стоит опасаться своего состояния, турки неважно выглядят в своем чемпионате, плюс травмы и усталость имеют свойство накапливаться.

– Вы видите "Зенит" фаворитом?

– На бумаге – да, а как сложится на деле... Мало ли – хозяева забьют быстрый гол, и пошло-поехало.

– Ваш прогноз?

– Склоняюсь к ничейному результату или победе "Фенербахче" с перевесом в один мяч. Хотя, по всем ощущениям, "Зенит" сейчас должен выглядеть лучше. (Иван Торопцев)​

Начало игры – в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи – здесь