«Фенербахче» разгромил «Словацко» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы

«Фенербахче» одержал победу над «Словацко» (3:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Улкер» в Стамбуле.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Эмре Мор и Линкольн, а также защитник Густаво Энрике.

В другой игре 3-го квалификационного раунда «Мальме» дома победил «Дюделанж» — 3:0.

Ответные матчи «Фенербахче» — «Словацко» и «Мальме» — «Дюделанж» состоятся 11 августа.