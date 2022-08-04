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Сегодня, 21:52

«Фенербахче» разгромил «Словацко» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Фенербахче» одержал победу над «Словацко» (3:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Улкер» в Стамбуле.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Эмре Мор и Линкольн, а также защитник Густаво Энрике.

В другой игре 3-го квалификационного раунда «Мальме» дома победил «Дюделанж» — 3:0.

Ответные матчи «Фенербахче» — «Словацко» и «Мальме» — «Дюделанж» состоятся 11 августа.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
04 авг, 20:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
3:0
Дюделанж
Лига Европы. 3-й отборочный раунд
04 авг, 20:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
3:0
Словацко
Футбол
ФК Дюделанж
ФК Мальме
ФК Фенербахче
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