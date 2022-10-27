«Фенербахче» ушел от поражения в матче с «Ренном». Обе команды вышли в плей-офф ЛЕ

«Фенербахче» ушел от поражения в матче с «Ренном» в рамках группового этапа Лиги Европы — 3:3.

Клубы набрали по 11 очков и вышли в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре решится, кто попадет в 1/8 финала, а кто — в 1/16.

В другом матче группы АЕК не смог победить киевское «Динамо» (3:3), но по сумме очных встреч гарантировал себе третью строчку, которая дает путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

Киевляне набрали первое очко в турнире, но остались на последнем месте.