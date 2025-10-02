Дубль Актюркоглу принес «Фенербахче» победу над «Ниццей» в Лиге Европы
«Фенербахче» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.
Победу хозяевам принес дубль Керема Актюркоглу. Полузащитник отличился на 3-й и 25-й минутах. Единственный гол гостей на 37-й минуте с пенальти забил Карлос Оморуй.
Турецкий клуб, который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы. С 3 очками «Фенербахче» идет 18-м в таблице общего этапа.
«Ницца» потерпела второе поражение и без набранных очков занимает 33-ю позицию.
В параллельном матче «Брага» на выезде победила «Селтик» — 2:0.
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
