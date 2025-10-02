Футбол
Сегодня, 21:40

Дубль Актюркоглу принес «Фенербахче» победу над «Ниццей» в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Керем Актюркоглу.
Фото Getty Images

«Фенербахче» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Керема Актюркоглу. Полузащитник отличился на 3-й и 25-й минутах. Единственный гол гостей на 37-й минуте с пенальти забил Карлос Оморуй.

Турецкий клуб, который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы. С 3 очками «Фенербахче» идет 18-м в таблице общего этапа.

«Ницца» потерпела второе поражение и без набранных очков занимает 33-ю позицию.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
2:1
Ницца

В параллельном матче «Брага» на выезде победила «Селтик» — 2:0.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Celtic Park (Глазго)
Селтик
0:2
Брага
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
