«Фенербахче» — «Андерлехт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
«Фенербахче» и «Андерлехт» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы 13 февраля
«Фенербахче» и «Андерлехт» встретятся в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы в четверг, 13 февраля. Встреча на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция) начнется в 20.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Фенербахче» — «Андерлехт» можно в матч-центре нашего сайта.
Игру в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех встреч Лиги Европы (интересные моменты в одном окне).
В таблице общего этапа «Фенербахче» набрал 10 очков и занял 24-е место, «Андерлехт» с 14 очками стал 10-м. Ответный матч соперники сыграют 20 февраля.
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