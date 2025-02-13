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«Фенербахче» — «Андерлехт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Фенербахче» и «Андерлехт» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы 13 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Фенербахче» и «Андерлехт» встретятся в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы в четверг, 13 февраля. Встреча на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция) начнется в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Фенербахче» — «Андерлехт» можно в матч-центре нашего сайта.

Лига Европы. Стыковые матчи.
13 февраля 2025, 20:45. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)
Фенербахче
3:0
Андерлехт

Игру в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех встреч Лиги Европы (интересные моменты в одном окне).

В таблице общего этапа «Фенербахче» набрал 10 очков и занял 24-е место, «Андерлехт» с 14 очками стал 10-м. Ответный матч соперники сыграют 20 февраля.

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Лига Европы УЕФА
ФК Андерлехт
ФК Фенербахче
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