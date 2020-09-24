Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Фехервар» выбил «Реймс» из Лиги Европы в серии пенальти

21:51

«Фехервар» вышел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. В третьем отборочном раунде венгерский клуб победил в серии пенальти «Реймс» из Франции — 0:0, пенальти — 4:1.

Соперник «Фехервара» определится в противостоянии «Стандарда» и «Войводины».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Фехервар» (Венгрия) — «Реймс» (Франция) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:1

Удаление: Фокет (Реймс), 115.

Судья: Юг (Словения).

24 сентября. Секешфехервар. Стадион «Состой».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-3/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Фиаско «Ростова» и «Динамо»




Прямой эфир
Прямой эфир