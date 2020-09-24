«Фехервар» выбил «Реймс» из Лиги Европы в серии пенальти
21:51
«Фехервар» вышел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. В третьем отборочном раунде венгерский клуб победил в серии пенальти «Реймс» из Франции — 0:0, пенальти — 4:1.
Соперник «Фехервара» определится в противостоянии «Стандарда» и «Войводины».
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Фехервар» (Венгрия) — «Реймс» (Франция) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:1
Удаление: Фокет (Реймс), 115.
Судья: Юг (Словения).
24 сентября. Секешфехервар. Стадион «Состой».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-3/
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Фиаско «Ростова» и «Динамо»