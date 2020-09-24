«Фехервар» выбил «Реймс» из Лиги Европы в серии пенальти

«Фехервар» вышел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. В третьем отборочном раунде венгерский клуб победил в серии пенальти «Реймс» из Франции — 0:0, пенальти — 4:1.

Соперник «Фехервара» определится в противостоянии «Стандарда» и «Войводины».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Фехервар» (Венгрия) — «Реймс» (Франция) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:1

Удаление: Фокет (Реймс), 115.

Судья: Юг (Словения).

24 сентября. Секешфехервар. Стадион «Состой».