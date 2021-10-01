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Федор Смолов: «Локомотив», может быть наиграл на один гол»

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Форвард «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Лацио» (0:2).

«Почему мало что получалось? Не знаю, — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ». — Связываю это с отсутствием реализации.

Думаю, что моменты мы все же создали. На один гол, может быть, наиграли. Но мы три игры не забиваем, это наша проблема. Из-за этого и не выигрываем. Будем работать над этим.

Мы сделали очень много невынужденных ошибок в первой трети поля, когда начинали свои атаки. «Лацио» осознанно загонял нас во фланг и мы, к сожалению, не могли выбраться".

В составе победителей отличились Тома Башич и Патрисио Габаррон.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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