Федор Чалов: «Футбол наказал ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче группового турнира Лиги Европы (0:1). Единственный мяч армейцы пропустили на 86-й минуте.

— Очень много моментов имели, нужно реализовывать, — сказал Чалов в интервью пресс-службе УЕФА. — На таком уровне много моментов не будет. Футбол нас наказал. И первый, и второй тайм в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе.