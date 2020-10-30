«ЦСКА должен был дожимать загребское «Динамо». Мнение Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

— Мы создали много моментов, но забить не удалось, — сказал в интервью пресс-службе красно-синих Чалов. — Считаю, что должны были дожимать соперника.

— С чем связаны проблемы с реализацией?

— Ни с чем, просто это футбол. Сегодня получается, завтра — нет.

— Загребское «Динамо» чем-то удивило?

— Соперник не создал ничего особенного, мы разобрали соперника, ничего такого. Хотя, может, в первом тайме был один момент. Надо было закрыть Майера, у нас это получилось. Два очка на старте Лиги Европы? Впереди еще четыре игры, так что тут ничего особенного.