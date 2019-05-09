Фанаты "Валенсии" встречают автобус своей команды. Невероятно

Болельщики "Валенсии" устроили живой коридор у стадиона "Месталья" для автобуса с командой перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против "Арсенала". Встреча пройдет сегодня, 9 мая, начало – в 22.00 (мск).
Первая встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.
💥💥💥 ¡BONITA MASCLETÀ! 💥💥💥– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 9 мая 2019 г.
Bienvenidos TODOS a #Mestalla 🏟️🦇#Volem2Finals 🖤 pic.twitter.com/bhH2UoKUdk
😮👏 ¡INCREÍBLE! El recibimiento de la AFICIÓN del Valencia DESDE DENTRO. ¡Así lo vivió la PLANTILLA en el autobús! | vía @gpaulista5 pic.twitter.com/R9c4jPPVsi– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 9 мая 2019 г.
"Валенсия" – "Арсенал": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция, 9 мая, начало – в 22.00 (мск).
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