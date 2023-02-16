Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 21:22

Фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перфоманс перед матчем с «Базелем»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Перед матчем Лиги конференций с «Базелем» фанаты турецкого клуба «Трабзонспор» вывесили огромное изображение спасателя, освобождающего ребенка из-под завалов после землетрясения.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6).

Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

ФК Базель
ФК Трабзонспор
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами в начале второго тайма
«Байер» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе
Педри получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед»
«Байер» — «Монако»: прямая трансляция матча Лиги Европы
Агуэро: «Барселона» обыграет «МЮ». В атаке у нее игроки, способные расшатать оборону»
Лига Европы: «Барселона» — «МЮ», «Байер» — «Монако» и другие матчи стыкового раунда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» — «Монако»: прямая трансляция матча Лиги Европы

Педри получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед»
Новости
RSS RSS
Все новости