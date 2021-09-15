Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Легии»

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Легии» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В первом тайме фанаты заряжали «Легия Kurwa». К 58-й минуте команды не забили ни одного гола.

Перед игрой «Легия» на зданиях Москвы разместила баннеры с надписью: «Москва, мы вернулись». В 2011 году в матче Лиги Европы «Спартак» проиграл клубу из Варшавы со счетом 2:3.