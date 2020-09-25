Фанаты «Риги» арендовали двухэтажные автобусы, чтобы посмотреть матч с «Селтиком»

Болельщики «Риги» нашли способ вживую понаблюдать за матчем своей команды против «Селтика» в квалификации Лиги Европы, несмотря на запрет на посещение стадиона. Они арендовали два двухэтажных автобуса с открытым верхом, которые припарковали рядом с полем. При этом они не только смотрели футбол, но и активно поддерживали команду.

Riga fans outside the game tonight ? pic.twitter.com/zfLUhnp2eC — Lewis ? (@LewisLaird01) September 24, 2020

Напомним, латвийскую команду тренирует бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака» Олег Кононов.