Фанаты «Риги» арендовали двухэтажные автобусы, чтобы посмотреть матч с «Селтиком»
06:58
Болельщики «Риги» нашли способ вживую понаблюдать за матчем своей команды против «Селтика» в квалификации Лиги Европы, несмотря на запрет на посещение стадиона. Они арендовали два двухэтажных автобуса с открытым верхом, которые припарковали рядом с полем. При этом они не только смотрели футбол, но и активно поддерживали команду.
Напомним, латвийскую команду тренирует бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака» Олег Кононов.