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Фанаты «Риги» арендовали двухэтажные автобусы, чтобы посмотреть матч с «Селтиком»

06:58
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Болельщики «Риги» нашли способ вживую понаблюдать за матчем своей команды против «Селтика» в квалификации Лиги Европы, несмотря на запрет на посещение стадиона. Они арендовали два двухэтажных автобуса с открытым верхом, которые припарковали рядом с полем. При этом они не только смотрели футбол, но и активно поддерживали команду.

Напомним, латвийскую команду тренирует бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака» Олег Кононов.

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