Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Фанаты «Наполи» подрались с английской полицией и фанатами «Лестера»

04:09
Теги:

«Наполи» и «Лестер» сыграли вничью (2:2) в 1-м матче группового турнира Лиги Европы. Во время игры фанаты итальянской команды устроили потасовку с местной полицией и болельщиками команды соперника.

Поводом для конфликта стала пиротехника, которую фанаты использовали в концовке. Полицейским пришлось стать живой стеной между болельщиками клубов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
Головин перевернул игру «Монако» со «Штурмом». Вышел и отдал решающий голевой пас
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами? Магучих разгласила тайну
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»