Фанаты «Наполи» подрались с английской полицией и фанатами «Лестера»
04:09
«Наполи» и «Лестер» сыграли вничью (2:2) в 1-м матче группового турнира Лиги Европы. Во время игры фанаты итальянской команды устроили потасовку с местной полицией и болельщиками команды соперника.
Поводом для конфликта стала пиротехника, которую фанаты использовали в концовке. Полицейским пришлось стать живой стеной между болельщиками клубов.
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