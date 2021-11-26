Фанаты «Легии» подрались с полицейскими во время матча с «Лестером»
06:17
Во время матча 5-го тура Лиги Европы между «Легией» и «Лестером» (3:1) на трибунах произошла стычка фанатов с полицейскими. Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр Стадиум».
Во втором тайме фанаты польской команды начали использовать пиротехнику, а затем решили прорваться к сектору болельщиков соперника, что стало причиной стычки с английской полицией.
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