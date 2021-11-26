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Фанаты «Легии» подрались с полицейскими во время матча с «Лестером»

06:17

Во время матча 5-го тура Лиги Европы между «Легией» и «Лестером» (3:1) на трибунах произошла стычка фанатов с полицейскими. Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр Стадиум».

Во втором тайме фанаты польской команды начали использовать пиротехнику, а затем решили прорваться к сектору болельщиков соперника, что стало причиной стычки с английской полицией.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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