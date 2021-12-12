Фанаты «Легии» напали на команду в клубном автобусе
Фанаты «Легии» напали на игроков команды после очередного поражения в матче 18-го тура чемпионата Польши против «Плоцка» (0:1), информирует interia.pl.
После игры, которая прошла сегодня, 12 декабря, болельщики последовали за тренером и командой, ехавших на клубном атобусе на базу. Как отмечается, там они ворвались в автобус и напали на игроков. В результате несколько иностранных футболистов получили травмы головы. На место происшествия прибыла полиция.
Для «Легии» это поражение стало третьим подряд, включая домашний проигрыш «Спартаку» (0:1) в Лиге Европы. В последних 15 матчах одержаны всего три победы (остальные — поражения). Команда занимает последнее место в чемпионате.
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