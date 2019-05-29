Фанаты "Челси" и "Арсенала" устроили драку в Баку. Пострадал гражданин РФ

Вчера, 28 мая, произошли столкновения между болельщиками "Челси" и "Арсенала" перед финалом Лиги Европы, сообщает haqqin.az. В ходе драк пострадал 41-летний гражданин РФ Заур Мамедов. Ему нанесли резаную рану лица – скорая помощь помогла мужчине на месте события.

По информации СМИ, также получил травмы болельщик "Челси" Андерсон Челс, который был доставлен в больницу. Сейчас его состояние среднетяжелое, угрозы жизни нет.

Финал ЛЕ "Челси" – "Арсенал" пройдет сегодня, 29 мая, в Баку.

Страсти по Мхитаряну. Что происходит в Баку перед финалом Лиги Европы