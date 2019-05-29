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Фанаты "Челси" и "Арсенала" устроили драку в Баку. Пострадал гражданин РФ

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Вчера, 28 мая, произошли столкновения между болельщиками "Челси" и "Арсенала" перед финалом Лиги Европы, сообщает haqqin.az. В ходе драк пострадал 41-летний гражданин РФ Заур Мамедов. Ему нанесли резаную рану лица – скорая помощь помогла мужчине на месте события.

По информации СМИ, также получил травмы болельщик "Челси" Андерсон Челс, который был доставлен в больницу. Сейчас его состояние среднетяжелое, угрозы жизни нет.

Финал ЛЕ "Челси""Арсенал" пройдет сегодня, 29 мая, в Баку.

Челси – Арсенал

Страсти по Мхитаряну. Что происходит в Баку перед финалом Лиги Европы

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https://haqqin.az/news/151222?fbclid=IwAR1aoPV-uRrCCv6gsNysylgPZb5729xOYmbRiyh_CQmCfZZDdddTDMZ3Lto

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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