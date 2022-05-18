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Фанаты «Айнтрахта» и «Рейнджерс» устроили драку перед матчем

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Фанаты «Айнтрахта» и «Рейнджерс» устроили массовую драку перед матчем финала Лиги Европы.

Как сообщает The Evening Standard, болельщики немецкого клуба напали на британских фанатов, а после прибытия полицейских устроили столкновения и с ними. В беспорядках принимало участие около 200 человек. Нескольких из них задержали правоохранители.

Матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 18 мая. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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