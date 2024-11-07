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Фанаты «Аякса» угрожают вмешаться в конфликт между болельщиками «Маккаби» и мусульманским населением Амстердама

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В Амстердаме с вечера вторника, 6 ноября происходят стычки между болельщиками тель-авивского «Маккаби» и местными жителями марокканского и турецкого просхождения.

Конфликтные ситуации возникают в связи с войной на Ближнем Востоке. Около 3 тысяч болельщиков израильского клуба прилетели в Амстердам на матч Лиги Европы против «Аякса».

Сообщается, что фанаты «Аякса», традиционно поддерживающие дружеские отношения с фанатскими группировками «Маккаби», угрожают вмешаться в случае неспортивных провокаций на стадионе и за его пределами.

Матч между «Аяксом» и «Маккаби» состоится 7 ноября в рамках 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Эли Швидлер

Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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