Фанатов «Рейнджерс» не пустят на матч с «Лионом»

Фанаты «Рейнджерс» не смогут посетить матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Лиона». Французский клуб проинформировал, что британские болельщики не будут допущены на стадион, сообщает Sky Sports.

Отметим, что еще неделю назад «Лион» открыл трибуну для английских болельщиков и выделил им 2200 билетов.

Встреча «Лион» — «Рейнджерс» состоится в четверг, 9 декабря.