Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Фанатам «Вест Хэма» не разрешили посетить гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы

23:31
Теги:

Болельщики «Вест Хэма» не смогут посетить выездной матч своей команды против «Рапида» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы, сообщает на официальном сайте УЕФА.

Фанатам английского клуба запретили посещение этого матча из-за беспорядков, возникших во время игры с «Генком» (2:2). Отмечается, что в Бельгии болельщики «молотобойцев» устроили беспорядки на трибунах и бросали на поле какие-то предметы.

Также «Вест Хэма» был оштрафован на 34 500 евро.

Следующий выездной матч Лиги Европы «Вест Хэм» проведет 25 ноября в Вене против местного «Рапида».

Английский клуб лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 10 очков в четырех матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как забить лакросс-гол? И что может сделать вратарь? Разбираем перформанс Мичкова
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
0