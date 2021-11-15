Фанатам «Вест Хэма» не разрешили посетить гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы

Болельщики «Вест Хэма» не смогут посетить выездной матч своей команды против «Рапида» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы, сообщает на официальном сайте УЕФА.

Фанатам английского клуба запретили посещение этого матча из-за беспорядков, возникших во время игры с «Генком» (2:2). Отмечается, что в Бельгии болельщики «молотобойцев» устроили беспорядки на трибунах и бросали на поле какие-то предметы.

Также «Вест Хэма» был оштрафован на 34 500 евро.

Следующий выездной матч Лиги Европы «Вест Хэм» проведет 25 ноября в Вене против местного «Рапида».

Английский клуб лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 10 очков в четырех матчах.