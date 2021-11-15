Фанатам «Вест Хэма» не разрешили посетить гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы
23:31
Болельщики «Вест Хэма» не смогут посетить выездной матч своей команды против «Рапида» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы, сообщает на официальном сайте УЕФА.
Фанатам английского клуба запретили посещение этого матча из-за беспорядков, возникших во время игры с «Генком» (2:2). Отмечается, что в Бельгии болельщики «молотобойцев» устроили беспорядки на трибунах и бросали на поле какие-то предметы.
Также «Вест Хэма» был оштрафован на 34 500 евро.
Следующий выездной матч Лиги Европы «Вест Хэм» проведет 25 ноября в Вене против местного «Рапида».
Английский клуб лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 10 очков в четырех матчах.
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