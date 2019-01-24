Фанат, выбежавший к Глушакову, обратится в Европейский суд по правам человека

Мирослав Голунов, болельщик, который выбежал на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (0:2) и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, не смог опротестовать решение суда о запрете ему в течение пяти лет посещать спортивные мероприятия. В то же время он добавил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

– 14 января суд отклонил нашу апелляцию, – начал Голунов. – Почему? Судья обратил внимание на то, что у меня и до этого были штрафы. То есть не очень хорошая кредитная история. Теперь буду обращаться в ЕСПЧ.

– Кафельников вас поддерживает финансово с этими судами?

– Нет, с ним я не общался.

– Вы из-за этой истории потеряли работу, верно?

– Да, из-за шумихи меня попросили оттуда. Но сейчас уже все нормально, нашел новую.

– Что с иском, который "Спартак" хочет выдвинуть против вас, чтобы вы заплатили штраф, возложенный на клуб по итогам того матча?

– Пока ничего не знаю. Слышал, что они его будут подавать по месту регистрации, но пока мне ничего не приходило.

– С вами контактировал кто-то из представителей "Спартака", чтобы урегулировать эту ситуацию?

– Нет, я ни с кем не говорил. (Дмитрий Сомов)

Спартаковский болельщик рассказал о стычке с Глушаковым на поле //

"Глушаков меня ударил. Я не замахивался". Интервью с выбежавшим на поле фанатом //

Кафельников перевел деньги болельщику, напавшему на Глушакова //

Кафельников объяснил, зачем перевел деньги фанату, выбежавшему на поле к Глушакову//

Фанат, который прорвался к Глушакову: "Спартак" подает иск ко мне на 20 тысяч евро"//

Болельщик "Спартака" подает встречный иск за побои со стороны Глушакова и Фернанду