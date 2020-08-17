Эвер Банега: «Севилье» осталось сделать всего один шаг»

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Я счастлив, — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. — Рад за наше общее приключение. Нам осталось сделать всего один шаг. Я определенно чувствую сплоченность в этом коллективе. Она чувствуется по тому, как мы работаем, по тому, как вместе проводим время.

Каждый матч сложный, приходится трудиться в поте лица, но мы всегда ждем своих шансов. Команда демонстрирует хороший футбол, а когда игра не клеится, мы бьемся как сумасшедшие. Не каждый день доходишь до финала, все хорошо постарались, теперь постараемся провести решающий матч как можно лучше».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».