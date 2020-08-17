Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Эвер Банега: «Севилье» осталось сделать всего один шаг»

03:58
Теги:

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Я счастлив, — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. — Рад за наше общее приключение. Нам осталось сделать всего один шаг. Я определенно чувствую сплоченность в этом коллективе. Она чувствуется по тому, как мы работаем, по тому, как вместе проводим время.

Каждый матч сложный, приходится трудиться в поте лица, но мы всегда ждем своих шансов. Команда демонстрирует хороший футбол, а когда игра не клеится, мы бьемся как сумасшедшие. Не каждый день доходишь до финала, все хорошо постарались, теперь постараемся провести решающий матч как можно лучше».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».

Севилья — Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030141--sevilla-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир