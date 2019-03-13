"Это катастрофа. На таком поле опасно играть". Сарри - о газоне на стадионе в Киеве

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" заявил, что газон на стадионе украинского клуба является ужасным.

- Это катастрофа. Поле не очень хорошее. Думаю, на нем опасно играть, - приводит слова Сарри официальный сайт "Челси". - На нем будет сложно играть в хороший футбол, возникнет опасность получить травму, но мы должны принять эту ситуацию.

Я не понимаю, почему нам приходится играть на таком плохом поле. Оно станет проблемой и для нас, и для наших соперников.

Первый матч между "Челси" и "Динамо" закончился разгромной домашней победой "синих" - 3:0.

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