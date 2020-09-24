Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко? считает, что «Ростов» должен проходить «Маккаби» в квалификации Лиги Европы.

— Это минус, что матч с «Ротором» сорвался, — цитируют «Известия» Деменко. — Все-таки когда команда держится в определенном графике, это легче для футболистов и тренеров. Можно лучше контролировать игровую аритмию. Но в «Ростове» собрались опытные футболисты, которые должны адаптироваться к нынешней необычной ситуации. Все-таки должны они проходить «Маккаби». Хотя то же самое мы говорили и про «Динамо» перед игрой с тбилисским «Локомотивом». Это футбол, и произойти может все что угодно. Но надеюсь, что «Ростов» не повторит участь «Динамо». У дончан боевая команда, и она покажет себя таковой в матче с «Маккаби».