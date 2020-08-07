Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна после поражения от «Вулверхэмптона» в 1/8 финала Лиги Европы (0:1) отметил, что его команда заслужила выход в следующую стадию.

— Мы заслужили выход в следующий круг и очень разочарованы тем, что этого не произошло, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальбуэна. — Это был лучший сезон в моей карьере, и очень жаль, что он закончился на такой ноте. Мы были близки к успеху. Теперь нам нужно немного отдохнуть, забыть об этом странном сезоне и вернуться еще более сильными.