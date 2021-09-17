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«Эта ночь запомнится навсегда». Анджорин — о ничьей с «Марселем»

03:55
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Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин после ничьей с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы признался, что навсегда запомнит этот день. Англичанин на последних минутах сравнял счет.

«Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели. Большое спасибо фанатам за поддержку. Ребята, вы были бесподобны», — написал Андджорин в Instagram.

Публикация от Faustino Anjorin (TINO) (@faustinoanjorin)

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Евгений Козинов все материалы автора

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