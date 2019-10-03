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«Эспаньол» сделал то, что не удавалось «Реалу» и «Барселоне»

22:59
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ЦСКА уступил «Эспаньолу» в матче группового турнира Лиги Европы (0:2), впервые в истории уступив испанскому клубу в домашней еврокубковой игре. Каталонцы сделали то, что не удавалось грандам пиренейским грандам — «Барселона» привезла из Москвы ничью, а «Реал» — ничью и поражение. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи ЦСКА против испанских клубов

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

21.10.1992

ЛЧ

1/8 финала

Барселона

1:1

23.10.2008

КУ

Гр.турнир

Депортиво

3:0

24.02.2010

ЛЧ

1/8 финала

Севилья

1:1

21.02.2012

ЛЧ

1/8 финала

Реал

1:1

02.10.2018

ЛЧ

Гр.турнир

Реал

1:0

03.10.2019

ЛЕ

Гр.турнир

Эспаньол

0:2

Итого: +2=3-1, мячи 7-5.

ЦСКА — Эспаньол

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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