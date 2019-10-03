«Эспаньол» сделал то, что не удавалось «Реалу» и «Барселоне»
22:59
ЦСКА уступил «Эспаньолу» в матче группового турнира Лиги Европы (0:2), впервые в истории уступив испанскому клубу в домашней еврокубковой игре. Каталонцы сделали то, что не удавалось грандам пиренейским грандам — «Барселона» привезла из Москвы ничью, а «Реал» — ничью и поражение. (Кирилл Бурдаков)
Домашние матчи ЦСКА против испанских клубов
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
21.10.1992
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
Барселона
|
1:1
|
23.10.2008
|
КУ
|
Гр.турнир
|
Депортиво
|
3:0
|
24.02.2010
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
Севилья
|
1:1
|
21.02.2012
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
Реал
|
1:1
|
02.10.2018
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Реал
|
1:0
|
03.10.2019
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Эспаньол
|
0:2
Итого: +2=3-1, мячи 7-5.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур