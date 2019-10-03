«Эспаньол» сделал то, что не удавалось «Реалу» и «Барселоне»

ЦСКА уступил «Эспаньолу» в матче группового турнира Лиги Европы (0:2), впервые в истории уступив испанскому клубу в домашней еврокубковой игре. Каталонцы сделали то, что не удавалось грандам пиренейским грандам — «Барселона» привезла из Москвы ничью, а «Реал» — ничью и поражение. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи ЦСКА против испанских клубов

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 21.10.1992 ЛЧ 1/8 финала Барселона 1:1 23.10.2008 КУ Гр.турнир Депортиво 3:0 24.02.2010 ЛЧ 1/8 финала Севилья 1:1 21.02.2012 ЛЧ 1/8 финала Реал 1:1 02.10.2018 ЛЧ Гр.турнир Реал 1:0 03.10.2019 ЛЕ Гр.турнир Эспаньол 0:2

Итого: +2=3-1, мячи 7-5.

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