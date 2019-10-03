«Эспаньол» показал, как провел день перед матчем с ЦСКА

«Эспаньол» опубликовал в своем Instagram видео о своем дне в Москве перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы с ЦСКА. В числе прочего испанцы успели провели тренировку на «ВТБ-Арене».

Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится 3 октября и начнется в 19:55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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