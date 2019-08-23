«Эспаньол» одержал волевую победу над луганской «Зарей», «Партизан» обыграл «Мольде» благодаря голу Тошича

В матче четвертого круга квалификационного раунда Лиги Европы «Эспаньол» дома одержал волевую победу над луганской «Зарей» — 3:1. На 76-й минуте полузащитник хозяев Эстебан Гранеро не реализовал пенальти.

В параллельной встрече «Партизан» обыграл «Мольде» — 2:1. Победный гол на счету экс-полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Эспаньол» (Испания) — «Заря Лг» (Украина) — 3:1 (0:1)

Голы: Кочергин, 38 (0:1). Феррейра, 58 (1:1). Хави Лопес, 79 (2:1). Варгас, 81 (3:1).

Нереализованный пенальти: Гранеро, 76 (вратарь)

«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Вила (Виктор Санчес, 45), Хави Лопес, Калеро, Лопес, Гранеро, Итурраспе (Рока, 20), Дардер, Феррейра, У Лэй, Пуадо (Варгас, 71).

Предупреждение: Феррейра, 21.

Судья: Штилер (Германия).

22 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

«Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия) — 2:1 (1:1)

Голы: Болли, 44 (0:1). Сума, 45+1 (1:1). Тошич, 84 (2:1).

Судья: Кошшои (Венгрия).

22 августа. Белград. Стадион «Партазана».