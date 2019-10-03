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«Эспаньол» — непростая команда, но мы настроены на победу". Влашич — о матче с испанской командой

10:20
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» отметил, что проигрыш «Лудогорцу» (1:5) произошел с командой на старте турнира.

— Игра против «Лудогорца» оказалась очень тяжелой, но она была лишь первой в групповом турнире, — цитируют «Известия» Влашича. — Следующий наш соперник «Эспаньол» — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу.

Поможет ли ЦСКА не самая теплая погода в Москве? Думаю, это положительный момент для нас, испанские команды не особо привыкли к подобному климату, хотя сейчас не так уж и холодно. В прошлом году это помогло нам в домашнем матче с «Реалом».

Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится 3 октября и начнется в 19:55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

ЦСКА — Эспаньол

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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