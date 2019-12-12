Стали известны составы «Эспаньола» и ЦСКА на заключительный матч группового турнира Лиги Европы. Капитан армейцев Игорь Акинфеев не попал в заявку, место в воротах займет Илья Помазун.

«Эспаньол»: Прието, Льюис Лопес, Налду, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Лосано, Пьятти, Педроса, Феррейра, Кампусано.

Запасные — Диего Лопес, Ву Лэй, Кальери, Дидак, Корчиа, Гранеро, Калеро.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Чалов.

Запасные — Тороп, Дзагоев, Набабкин, Сигурдссон, Гогуа, Бийол, Щенников.

Трансляция матча «Эспаньол» — ЦСКА