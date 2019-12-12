«Эспаньол» — ЦСКА: составы команд. Помазун — в воротах, Акинфеев — вне заявки
21:48
Стали известны составы «Эспаньола» и ЦСКА на заключительный матч группового турнира Лиги Европы. Капитан армейцев Игорь Акинфеев не попал в заявку, место в воротах займет Илья Помазун.
«Эспаньол»: Прието, Льюис Лопес, Налду, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Лосано, Пьятти, Педроса, Феррейра, Кампусано.
Запасные — Диего Лопес, Ву Лэй, Кальери, Дидак, Корчиа, Гранеро, Калеро.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Чалов.
Запасные — Тороп, Дзагоев, Набабкин, Сигурдссон, Гогуа, Бийол, Щенников.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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