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«Эспаньол» — ЦСКА: гости сыграют в черном

21:23
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Сегодня, в четверг, ЦСКА в Испании встретится с «Эспаньолом» в матче группового турнира Лиги Европы. Москвичи выйдут на игру в черной форме. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Эспаньол» — ЦСКА, начало — в 23.00 (мск).

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Эспаньол — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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