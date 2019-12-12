Сегодня, в четверг, ЦСКА в Испании встретится с «Эспаньолом» в матче группового турнира Лиги Европы. Москвичи выйдут на игру в черной форме. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Эспаньол» — ЦСКА, начало — в 23.00 (мск).

Команда в пути, раздевалка уже готова. Сегодня играем в чёрном! #ЭспаньолЦСКА pic.twitter.com/Nz6Mtlp6OM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 12, 2019

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