Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после поражения от «Браги»? в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (0:1) признался, что считает результат отрицательным.

— Результат для нас отрицательный, — сказал Понсе. — Не за этим мы сюда ехали. Хотелось бы другого исхода. «Брага» — сыгранная, опытная команда. Мы знали, что встретим достойное сопротивление. У нас есть еще одна игра в Москве. Надеемся взять реванш.

— В первом тайме был момент, когда вы не отдали пас на Мирзова. Почему?

— Игровой момент. В команде эгоистов нет. Иногда просто нет времени на раздумья. В том эпизоде взял игру на себя. Если бы забил — вся команда побежала бы радоваться.

— Как оцените свою игру?

— Этот матч для всех был непростым. Сложно играть в обороне без мяча. Я старался играть как можно проще. Было два момента у меня. Будем продолжать дальше работать.

?— Владелец «Спартака» Леонид Федун посчитал вашу трехматчевую дисквалификацию излишне жесткой. Согласны?

— Не считаю справедливым такое решение, но мы должны уважать решение властей. (Гоша Чернов)

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