Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что после двух пропущенных мячей было трудно перевернуть игру.

— Подведите итоги выступления «Спартака» в Лиге Европы.

— Подобный результат — большая боль для нас. Все хотели играть в Лиге Европы. Но мы, к сожалению, не смогли достигнуть этой цели.

— В чем «Брага» оказалась сильнее?

— Так матч сложился. У нас было два хороших момента в первом тайме, но не смогли ими воспользоваться. Пропустили два мяча, и при таком раскладе было уже трудно перевернуть игру.

— «Брага» выглядели организованной командой, а «Спартак» больше импровизировал. Лично вы понимали, что вам надо делать?

— Может быть со стороны так и казалось, потому что когда тебе надо отыгрываться и забивать, то, возможно, эмоции захлестывают и появляется подобная импровизация. Но первый тайм мы начали неплохо, владели мячом, была пара хороших моментов. Но когда необходимо забивать четыре мяча, сложно что-то исправить. (Елена Григорьевская)