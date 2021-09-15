Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после матча группового турнира Лиги Европы против «Легии» (0:1) заявил, что информация о легких сборах перед сезоном не соответствует действительности.

— А слухи о том, что сборы были очень легкими?

— Это слухи. У Гатагова спросите. Я ему лично говорил, что это были одни из самых тяжелых сборов. Я не знаю, откуда у него эта информация.