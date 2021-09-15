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Ещенко — о слухах про «Спартак»: «Лично говорил Гатагову, что были одни из самых тяжелых сборов»

20:24
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после матча группового турнира Лиги Европы против «Легии» (0:1) заявил, что информация о легких сборах перед сезоном не соответствует действительности.

— А слухи о том, что сборы были очень легкими?

— Это слухи. У Гатагова спросите. Я ему лично говорил, что это были одни из самых тяжелых сборов. Я не знаю, откуда у него эта информация.

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Артем Калинин все материалы автора

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