Ещенко — о поражении «Спартака» от «Легии»: «А ты хочешь сказать, что плохо играли?»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в Лиге Европы.
— Такие матчи надо играть до конца, — сказал Ещенко, который не вышел на поле. — У каждой команды могут быть моменты. Тем более, что они сегодня не особо хотели выигрывать, как мне кажется. Почему играли не до конца? Уровень разный.
— Настоящий «Спартак» был сегодня или в матче с «Химками»?
— А ты хочешь сказать, что плохо играли? Не может команда все время атаковать-атаковать и не бояться пропустить.
— Создалось ощущение, что «Легия» не напрягалась?
— Это ваше мнение.
— «Спартак» сыграл здорово?
— Здорово — это, когда побеждаешь. Хотя можно победить и с плохой игрой. По факту надо забивать и делать больше агрессии. И надежнее играть в защите.
— А слухи о том, что сборы были очень легкими?
— Это слухи. У Гатагова спросите. Я ему лично говорил, что это были одни из самых тяжелых сборов. Я не знаю, откуда у него эта информация.
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