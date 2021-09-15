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Ещенко — о поражении «Спартака» от «Легии»: «А ты хочешь сказать, что плохо играли?»

20:13
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в Лиге Европы.

— Такие матчи надо играть до конца, — сказал Ещенко, который не вышел на поле. — У каждой команды могут быть моменты. Тем более, что они сегодня не особо хотели выигрывать, как мне кажется. Почему играли не до конца? Уровень разный.

— Настоящий «Спартак» был сегодня или в матче с «Химками»?

— А ты хочешь сказать, что плохо играли? Не может команда все время атаковать-атаковать и не бояться пропустить.

— Создалось ощущение, что «Легия» не напрягалась?

— Это ваше мнение.

— «Спартак» сыграл здорово?

— Здорово — это, когда побеждаешь. Хотя можно победить и с плохой игрой. По факту надо забивать и делать больше агрессии. И надежнее играть в защите.

— А слухи о том, что сборы были очень легкими?

— Это слухи. У Гатагова спросите. Я ему лично говорил, что это были одни из самых тяжелых сборов. Я не знаю, откуда у него эта информация.

Спартак — Легия

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Артем Калинин все материалы автора

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