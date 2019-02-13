00:23 13 февраля | Футбол — Лига Европы

Эрсун Янал: "Можно было бы играть против "Зенита" в более высоком темпе"

Обсудить
0

Главный тренер "Фенербахче" Эрсун Янал после победы над "Зенитом"​ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) отметил игру вратаря своей команды Харуна Текина. По его мнению, стамбульцы могли бы играть в более высоком темпе.

– Мы провели хороший матч, у нас был очень высокий процент владения мячом, – цитирует официальный сайт УЕФА Янала. – Конечно, можно было бы играть в более высоком темпе. Особенно отмечу нашего вратаря Харуна Текина. При этом нам противостояла очень сильная команда.

Это двухматчевое противостояние. Завершилась первая встреча, вперди еще одна. Думаю, аппетит моих игроков был очень полезным. Меня впечатлили Вальбуэна, Моузес и другие долго не игравшие футболисты.

Фенербахче – Зенит

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000991/match=2026881/index.html

Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ