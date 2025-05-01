Вальверде: «Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу Европы на раз-два»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» находится на непривычной позиции в премьер-лиге, но мы должны помнить, что нам противостоит одна из самых именитых команд Европы. Они могут выиграть Лигу Европы на раз-два. «Манчестер Юнайтед» — клуб Лиги чемпионов, и сейчас победа в Лиге Европы — единственный шанс для них попасть в турнир, где им и полагается присутствовать.

В игре с «Юнайтед» нам нужно учитывать многие моменты. Они очень хороши при стандартах благодаря Хейлунну, Магуайру де Лихту, если последний сыграет, а также умеющему бить Бруну Фернандешу. Это большая команда с большими возможностями. Если сосредоточиться на чем-то одном, можно упустить другое», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

Матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 1 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.