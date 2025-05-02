Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

2 мая, 03:57

Вальверде: «Такие команды, как «Манчестер Юнайтед», не прощают»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрнесто Вальверде.
Фото Reuters

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде объяснил, почему его команда крупно проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы не справились с таким напряжением при первом голе. Когда проигрываешь 0:3, это означает, что соперник был точен, а у нас не было тех моментов, которые нужно было создавать. Такие команды, как «Юнайтед», не прощают — они очень эффективно действуют в финальных фазах атак. Нам надо извлекать из этого уроки», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

Также он признал, что это неудачный результат для его команды, но есть еще ответная игра.

«Понятно, что результат максимально отрицательный, но впереди еще ответный матч — надо просто выходить на поле и играть. Мы не собираемся сдаваться на милость победителю, но понимаем, что текущее положение складывается совсем не в нашу пользу», — добавил Вальверде.

Ответная игра состоится в Манчестере на «Олд Траффорд» 8 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; празднуют гол Бруну Фернандеша в&nbsp;ворота &laquo;Атлетика&raquo; в&nbsp;первом матче 1/2 финала Лиги Европы 1&nbsp;мая.«МЮ» и «Челси» одной ногой в финале, у «Буде-Глимт» и Хайкина есть шанс на исторический прорыв
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрнесто Вальверде
Читайте также
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Трамп вновь появился на публике с тональным кремом на руке
БПЛА ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бруну Фернандеш: «Игра против «Атлетика» шла очень тяжело в первые 20 минут»

Кнутсен: «Забитый «Буде-Глимтом» гол имеет огромную ценность»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости