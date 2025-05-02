Вальверде: «Такие команды, как «Манчестер Юнайтед», не прощают»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде объяснил, почему его команда крупно проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы не справились с таким напряжением при первом голе. Когда проигрываешь 0:3, это означает, что соперник был точен, а у нас не было тех моментов, которые нужно было создавать. Такие команды, как «Юнайтед», не прощают — они очень эффективно действуют в финальных фазах атак. Нам надо извлекать из этого уроки», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

Также он признал, что это неудачный результат для его команды, но есть еще ответная игра.

«Понятно, что результат максимально отрицательный, но впереди еще ответный матч — надо просто выходить на поле и играть. Мы не собираемся сдаваться на милость победителю, но понимаем, что текущее положение складывается совсем не в нашу пользу», — добавил Вальверде.

Ответная игра состоится в Манчестере на «Олд Траффорд» 8 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.