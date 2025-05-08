Вальверде: «Атлетик» приехал в Англию, чтобы отдать все силы»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» отметил, что его команда отдаст все силы.

«Мы здесь, чтобы отдать все силы, потому что наша команда в шаге от финала. Это футбол, надо выходить и играть. Случившееся в Бильбао может повториться завтра в нашу пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

Первый матч выиграл английская команда со счетом 3:0. Ответная игра пройдет в Англии в четверг, 8 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

