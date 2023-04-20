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Эриксен поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» с «Севильей» в Лиге Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«В первом матче мы позволили «Севилье» сохранить интригу в этом противостоянии. Мы контролировали ход игры на протяжении 60 минут. У них часто менялись тренеры по ходу сезона, но теперь они начинают побеждать. У «Севильи» хорошая команда с классными игроками», — приводит слова Эриксена УЕФА.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Севилье. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Кристиан Эриксен
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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