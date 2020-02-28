Эрик тен Хаг: «Аякс» сам виноват в вылете из Лиги Европы»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Хетафе» (2:1). По сумме двух встреч испанцы вышли в следующий раунд.

— Мы боролись за Лигу Европы как команда, — цитирует тен Хага официальный сайт «Аякса». — Думаю, что на стадионе была фантастическая атмосфера, и это помогло нам. Мы боролись до конца, но в итоге этого было недостаточно, чтобы продолжить выступление в турнире. В конечном счете, мы сами виноваты в этом, потому что мы не были достаточно хороши в двух играх.