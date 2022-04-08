Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:08

Эрик Гарсия — о ничьей с «Айнтрахтом»: «Этот результат ни в коем случае нельзя назвать плохим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал ничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

 
7&nbsp;апреля. &laquo;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;. Алексей Миранчук в&nbsp;игре. «Айнтрахт» остановил «Барселону», Миранчук ничего не показал Тедеско, команда Хайкина — кошмар для Моуринью

«Учитывая то, как «Айнтрахт» нас прессинговал, этот результат ни в коем случае нельзя назвать плохим. Начали встречу франкфуртцы намного быстрее, интенсивнее нас, но мы верно среагировали на забитый ими гол. Ясно, что довольными мы отсюда не уезжаем. Мы летели побеждать. Но мы сохранили баланс в этом противостоянии. Хави предупреждал нас, что гранды бундеслиги часто здесь проигрывают.

Интенсивность прессинга «Айнтрахта» нас слегка озадачила. У нас голодная до побед и невероятно амбициозная команда, так что, когда выйдем на следующей неделе на ответный матч, нам нужно будет сыграть с соответствующими настроем и энергичностью», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033427--frankfurt-vs-barcelona/
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тер Штеген знает, как «Барселоне» нужно сыграть с «Айнтрахтом» в ответном матче

Ферран Торрес считает, что ничья с «Айнтрахтом» станет ценным опытом для «Барселоны»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости