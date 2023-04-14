Эн-Несири — о ничьей с «МЮ»: «Это футбол — нужно быть сосредоточенным в течение 90 минут»

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы выполнили свою работу. Они забили два гола на контратаках, где нам немного не хватило концентрации, но второй тайм был хорош, и мы сравняли счет. Это футбол — нужно быть сосредоточенным в течение 90 минут и полностью включаться в течение последних пяти минут, чтобы не проигрывать», — цитирует пресс-служба УЕФА Эн-Несири.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.