Эмин Махмудов: "Нефтчи" приехал в Тулу за победой"

Полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов заявил, что команда приехала в Тулу за победой над "Арсеналом" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится 25 июля, а ответный - 1 августа.

– Мы очень серьезно готовимся к сложной игре, которая нас ждет. Мы приехали за победой, сделаем все возможное для этого. Надеемся, что вернемся домой с положительным результатом, – цитирует пресс-служба клуба Махмудова. – Мне же будет приятно встретиться со старыми друзьями, с тем же Кириллом Комбаровым мы вместе играли в течение двух лет.

Игорь Черевченко: "Цель "Арсенала" – основной турнир Лиги Европы"