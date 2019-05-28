04:46 | Футбол — Лига Европы

Эмери заявил, что "Арсенал" с самого начала был нацелен на победу в Лиге Европы

0
Обсудить

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Челси" в финале Лиги Европы.

- Первоочередная мысль, которую я должен был донести до футболистов в этом сезоне, сводилась к тому, что мы будем бороться за победы во всех турнирах. Когда мы стартовали в Лиге Европы, некоторые футболисты предпочитали играть в премьер-лиге. Хорошо, но это мне решать, кому предоставить отдых, а кому нет, - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА. - Я хочу, чтобы вы не думали, что можете не участвовать в матчах на ранней стадии, но придти ко мне с наступлением полуфинала или финала и сказать, что вот он я, готов к игре. В течение всего сезона этому турниру уделялось большое внимание, ставились цели добиться чего-то серьезного.

Лига Европысетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2606665.html?iv=true

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
Материалы других СМИ