Эмери выразил уважение Луческу перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» высоко оценил работу тренера соперников Мирчи Луческу.

«Мы виделись с Луческу на встрече с тренерами, — цитирует специалиста «Динамомания» 10 марта . — Он вызывает большое уважение. Помню, как «Севилья» играла с «Шахтером». Сейчас «Динамо» напоминает мне ту команду горняков.

Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступают в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом. Задействуем наших лучших исполнителей».

Матч «Динамо» — «Вильярреал» состоится 11 марта. Начало в 20.55 по московскому времени.