Эмери выразил уважение Луческу перед матчем с «Динамо»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» высоко оценил работу тренера соперников Мирчи Луческу.
«Мы виделись с Луческу на встрече с тренерами, — цитирует специалиста «Динамомания» 10 марта . — Он вызывает большое уважение. Помню, как «Севилья» играла с «Шахтером». Сейчас «Динамо» напоминает мне ту команду горняков.
Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступают в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом. Задействуем наших лучших исполнителей».
Матч «Динамо» — «Вильярреал» состоится 11 марта. Начало в 20.55 по московскому времени.
Дополнительная информация:
http://www.dynamomania.com/news/574020-unai-emeri-v-dinamo-igrayut-molodye-futbolisty-kotorye-horosho-pokazyvayut-sebya-v-etom-sezone
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